சீன அதிபர் வருகையால் மெட்ரோ தொடர் வண்டியில் குவிந்த சென்னை மக்கள்

சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் அவர்களின் இரண்டு நாள் சென்னை பயணம் காரணமாக சென்னையில் பல இடங்களில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது

சாலை மார்க்கமாக செல்லும் வாகனங்கள் மட்டுமின்றி ரயில்களுக்கும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் தங்களது வழக்கமான பயணத்தை மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது

ஆனால் மெட்ரோ ரயிலுக்கு மட்டும் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாததால் நேற்றும் இன்றும் பொதுமக்கள் மெட்ரோ தொடர் வண்டியில் பயணம் செய்ய குவிந்தனர்.

சென்னை மெட்ரோவில் நேற்று ஒரே நாளில் 1 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 820 பயணிகள் பயணம் செய்ததாக பாதாளத்தொடர்வண்டி (மெட்ரோத் தொடர்வண்டி) நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது

