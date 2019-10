லாஸ்லியாவை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் ரசிகர்கள்!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் 16 போட்டியாளர்களுடன் ஜூன் 23 ஆம் தேதி துவங்கியது,

இப்போட்டி கடந்தவாரம் 106 நாட்கள் முடிவடைந்தநிலையில் பிரமாண்ட இறுதிவிழாவோடு முடிவடைந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில்

கலந்துகொண்ட போட்டியாளர்களில் ஒருவர் இலங்கையைச் சார்ந்த பெண் லாஸ்லியா, இவர் அங்கு

ஒரு பிரபல தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணியாற்றியவர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின்

ஆரம்பத்தில் மற்ற போட்டியாளர்களுடன் பெரிதாக ஒட்டாமல் சுற்றிக்கொண்டு இருந்தவர் இவர்.

ஆனால் அதன்பின்னர் கவின் உடன் காதல் கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் காயப்படுத்த துவங்கினார்.

கவினுக்காக சாண்டியையே

எதிர்க்க செய்தார், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் பைனலில்கூட, கவினைப் பற்றி புகழ்ந்து தள்ளி

இருப்பார், ஆனால் நிகழ்ச்சி முடிந்தபின்னர் கவினை லாஸ்லியா சந்தித்ததாக தெரியவில்லை.

அவர் ரசிகர்களுடன்

குத்தாட்டம் போடுவது, அபிராமியுடன் அவுட்டிங்க் செல்வது என்று இருந்து வருகிறார். ஆனால்

கவினோ நண்பர்களுடன் இருந்தாலும் சோகமாகவே இருந்துவருகிறார் என ரசிகர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து

வருகின்றனர்.

