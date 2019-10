தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் டிப்ளமோ மற்றும் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பிற்கான பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

பட்டபடிப்பு பிரிவில் – 250 காலிப்பணியிடங்கள்

டிப்ளமோ பிரிவில் – 250 காலிப்பணியிடங்கள்

கல்வித் தகுதி:

Diploma / B.E. Degree

பயிற்சி காலம் : 1 வருடம்

ஊதியம் :

பொறியியல் பிரிவு – மாதம் ரூ. 4,984/-

டிப்ளமோ பிரிவு – மாதம் ரூ. 3,542/-

வயது வரம்பு:

As per Apprenticeship Rules

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இணையத்தில் http://www.mhrdnats.gov.in/ அல்லது http://boat-srp.com/ என்ற இணையத்தளத்தின் மூலம் TANGEDCO என்பதை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம் வெளியிட்டுள்ள https://drive.google.com/file/d/18qppQzQn2RxvfKrq-nE7QhISEhWtvevU/view அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் கடைசி தேதி:

NATS Portalலில் விண்ணப்பிக்க : 25.10.2019

TANGEDCO-வுக்கு விண்ணப்பிக்க : 05.11.2019

