மாநில அரசு துறையில் ஆய்வக உதவியாளர் வேலை

மாநில அரசு துறையில்

காலியாக உள்ள ஆய்வக உதவியாளர் (Lab

Assistant) பிரிவில் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியும்

விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

ஆய்வக உதவியாளர்

(Lab Assistant) பிரிவில் 20 பணியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வித் தகுதி:

S.S.L.C (10th)

முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்:

ரூ. 19,500 முதல்

62,000 வரை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை:

நேர்மூகத் தேர்வு

மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

அஞ்சல் முகவரி:

The

Principal, Government College of Engineering, Palayam-Bodi Road, Near

B.Renganathapuram, Bodinayakanur Taluk, Theni – 625582.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இணையத்தில் http://www.gcebodi.ac.in/ என்ற விண்ணப்பத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிய https://drive.google.com/file/d/16BcFwARtUGQYiBIse03LLWf8GxwNqwUg/view?usp=sharing என்ற இணையதளத்தில் சென்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 22.10.2019

