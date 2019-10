மரணம் அடையும் தருவாயில் காதலன்: கழுத்தை நீட்டிய காதலி

இங்கிலாந்தில் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் தனது காதலர் இறந்து விடுவார் என்று தெரிந்தும் அந்த காதலரை திருமணம் செய்ய பெண் ஒருவர் சம்மதித்து உள்ளார்

இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள ஹாரிசன் என்ற 27 வயது இளைஞர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக புற்றுநோயால் அவதிப்பட்ட நிலையில் அவரது நோய் அதிகமாகி இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அவர் இறந்துவிடுவார் என மருத்துவர்கள் கைவிட்டு விட்டனர்

இந்த நிலையில் தனது காதலன் நிம்மதியோடு சாக வேண்டும் என்பதற்காக அவரை திருமணம் செய்ய அவரது காதலி முடிவு செய்தார். இதற்கு அவருடைய நண்பர்களும் உறவினர்களும் துணையாக இருந்து அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தனர்

மிகவும் நெகிழ்ச்சியுடன் நடந்த இந்தத் திருமணம் குறித்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது. தனது வருங்கால கணவனின் உயிர் இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் என்று தெரிந்தும் அவரை திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்ணிற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது

The post மரணம் அடையும் தருவாயில் காதலன்: கழுத்தை நீட்டிய காதலி appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes