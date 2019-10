இமயமலைக்கு கிளம்பினார் ரஜினி

ரஜினி பலமுறை இமயமலை பயணம் மேற்கொள்பவர். அடர்ந்த காடுகள், மலைகள் , பாபாஜி குகை தியானம் என அடிக்கடி அங்கு சென்று இது போல மனதுக்கு நன்மை தரும் வேளைகளில் இவர் ஈடுபடுவார்.

தற்போது தர்பார் படத்தை முடித்திருக்கும் ரஜினி, அடுத்ததாக சிவா இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் படம் நடிக்க இருக்கிறார்.

இது போல ஒரு படம் முடித்த பின்னரோ அல்லது அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கும் முன்னரோ ஓய்வுக்காகவும் தியானத்துக்காகவும் ரஜினி இமயமலை செல்வதுண்டு.

அப்படியாக இன்று ரஜினி இமயமலை செல்வதற்காக டில்லி விமான நிலையம் சென்றடைந்துள்ளார் ரஜினி. ஹிமாச்சலின் புண்ணிய ஸ்தலங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் தியானம், யோகா போன்றவற்றை செய்து மன அமைதி தேடும் ரஜினி ஒரு வாரத்துக்கு பின் தமிழ்நாடு திரும்புகிறாராம்.

