படப்பிடிப்பு சென்ற ஊர் பெயரை மோசமாக கலாய்த்த சதீஷ்

நகைச்சுவை நடிகர் சதீஷை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. மரண மொக்கை நகைச்சுவை செய்வதில் வல்லவர் இவர். திரைப்பட விழாக்கள் மற்ற விழாக்கள், போன்றவற்றில் யாரையாவது கலாய்ப்பது இவர் வேலை.

திரைப்பட விழாக்களில் டக்கென்று யாரையாவது கலாய்த்து பேசி விடுவார். அவ்வப்போது டுவிட்டரிலும் ஏதாவது கலாய்ப்பார்.

அப்படியாக குஞ்சிபாளையம் என்ற ஊருக்கு படப்பிடிப்பு சென்று விட்டு அந்த ஊரை கலாய்த்து டுவிட் செய்துள்ளார் சதீஷ்.

இதை பார்த்த ஆர்யா நீ யே ஆர்ட்டிஸ்ட் கிட்ட சொல்லி வரைஞ்ச போர்டு மாதிரி இருக்கே மச்சான் என கூறி இருக்கிறார்.

Nee Solli Art department set panne board Mathiri erukhe macha 😂😂 https://t.co/w9YL2kKbqh— Arya (@arya_offl) October 13, 2019

