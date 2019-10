மீண்டும் ஒரு புதிய சாதனை…மாரத்தானில் அசத்திய எலியட் கிப்கோஜ்…!

ஒலிம்பிக்

மாரத்தானில் தனக்கென ஒரு சிறப்புமிக்க இடத்தினைப் பிடித்திருப்பவர் எலியட் கிப்கோஜ், இவர் பல சாம்பியன் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று இருக்கிறார்.

தற்போது வியானாவில் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமற்ற

மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெற்றது,

இந்த ஆட்டத்தில் 1 மணி 59: 40 நிமிடத்தில் பந்தய தூரத்தை கடந்து சாதனை படைத்தார்.

சுற்றி

7 பேர்

கொண்ட பாதுகாப்பு படையுடன் இவர் ஓடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவர்

ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தை 2.50 நிமிடத்தில் கடந்துள்ளார். மாரத்தானின் பாதிதூரத்தை 59.35 நிமிடத்தில் கடந்து அனைவரையும் அசத்தி உள்ளார். அடுத்து ஒவ்வொரு கிலோ

மீட்டர் தூரத்தையும் 2.52 நிமிடத்தில் கடந்தார்.

இந்த

முயற்சியினை, தடகள

கூட்டமைப்பு பாதுகாப்புடன் நடந்ததாக கூறி நிராகரித்துவிட்டது.

சர்வதேச

தடகள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் செபாஸ்டியன் சோ எலியட்டின் சாதனைக்கு பாராட்டுகளைத்

தெரிவித்தார்.

எலியட்

கிப்கோஜ் 2 மணி

நேரத்துக்கு குறைவான நேரத்தில் ஒரு மாரத்தானை கடந்ததால், பலரும்

இவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வந்தனர்.

