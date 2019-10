திருச்சி நகைக்கடை கொள்ளை: மேலும் 6 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்

திருச்சியில் உள்ள ஒரு தனியார் நகைக்கடையில் சமீபத்தில் சுமார் 30 கிலோ தங்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கொள்ளைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட முருகன் உள்பட ஒருசிலர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளில் இதுவரை 16.7 கிலோ நகைகள் மீட்கப்பட்ட நிலையில் இன்று மேலும் 6 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து இந்த 6 கிலோவையும் சேர்த்தால் மொத்தம் இதுவரை 22.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த கொள்ளை வழக்கில் கைதான முருகன் அளித்த தகவலின் பேரில் மதுரை வாடிப்பட்டியைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவரிடமிருந்து 6 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர். இன்னும் மீதி தங்கத்தையும் விரைவில் மீட்போம் என காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

