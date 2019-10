சீன அதிபருக்காக செய்ததை தமிழக மக்களுக்காக செய்யக்கூடாதா?

சமீபத்தில் சீன அதிபர் தமிழகத்திற்கு வருகை தந்தபோது சென்னை முதல் மாமல்லபுரம் வரை உள்ள சாலை வெளிநாட்டு சாலை போல் நவநாகரீகமாக மாறியது

நாம் சென்னையில் தான் இருக்கிறோமா அல்லது இலண்டனில் இருக்கின்றோமா என்று கேட்கும் அளவிற்கு சாலைகள் மிகவும் தூய்மையாகவும் அழகாகவும் இருந்தது

மேலும் மாமல்லபுரத்தில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வரும் நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இதுவரை செய்து கொடுக்காத வசதியை சீன அதிபருக்காக மாமல்லபுரம் நிர்வாகம் செய்து கொடுத்துள்ளது

மாமல்லபுரம் பகுதி முழுவதும் தூய்மை செய்யப்பட்டு, சிற்பங்கள் முழுவதும் அழகு படுத்தப்பட்டு வண்ண வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கப்பட்டு இருந்தது

ஆக ஒரு அரசு நினைத்தால் ஒரு இடத்தை அப்படியே மாற்ற முடியும் என்பது சென்னை முதல் மாமல்லபுரம் உள்ள சாலைக்கு சாலை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது

சீன அதிபர் செய்த செய்த இந்த விஷயத்தை தமிழக மக்களுக்காகவும் செய்ய வேண்டும் என்பதை தமிழக மக்கள் அனைவரும் வேண்டுகோளாக இருக்கிறது

சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் அனைத்து சாலைகளையும் இதேபோல் தூய்மையாக்கி, தூய்மையான தமிழகத்தை இந்த அரசு செய்ய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் வேண்டுகோளாக உள்ளது

