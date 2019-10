புனே சோதனை: 1 சுற்று மற்றும் 137 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி

இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையே கடந்த 10ஆம் தேதி தொடங்கிய 2வது சோதனை போட்டியில் இந்திய அணி ஒரு பந்துவீச்சு சுற்றுக்ஸ் மற்றும் 137 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது

முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுகிஸ்ஸில் 601 ஓட்டங்கள் இந்திய அணி எடுத்டிருந்த நிலையில் தனக்கு முச்சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பு இருந்தும் விராத் கோஹ்லி டிக்ளேர் என்ற தைரியமான முடிவை எடுத்தார்.

இந்த முடிவுக்கு கைமேல் பலன் கிடைத்தது. முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுஸில் 275 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த தென்னாப்பிரிக்கா அணி, இரண்டாவது பந்துவீச்சு சுற்றுசிலும் 189 ஓட்டங்கள் மட்டுமே எடுத்து சுற்று தோல்வி அடைந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய சொந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக 11வது வெற்றியை பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஸ்கோர் விபரம்:

இந்தியா முதல் சுற்று: 601/5

விராத் கோஹ்லி: 254

மயாங்க் அகர்வால்: 108

ஜடேஜா: 91

ரஹானே: 59

தென்னாப்பிரிக்கா முதல் சுற்று:275/10

டீபிளஸ்சிஸ்: 64

ஃபிலண்டர்: 44

டீகாக்: 31

தென்னாப்பிரிக்கா 2வது சுற்று: 189/7

எல்கர்: 48

பவுமா: 38

ஃபிலண்டர்: 37

