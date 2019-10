வி ஆர் தி பாய்ஸ் கேங்கின்மேல் கடுப்பான மதுமிதா ரசிகர்கள்!!!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி

முழுதாக ஒரு வாரம் முடிவடைந்துவிட்டது, இருந்தபோதிலும் அதுபற்றிய பேச்சுகள் எந்த சீசனிலும்

இல்லாத அளவு தொடர்கிறது.

போட்டியாளர்கள்

ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வேலையினை பார்க்க சென்றுவிட்டனர், ஆனால் இந்த வீ ஆர் த பாய்ஸ்

மட்டும் சும்மாவே சுற்றிக் கொண்டு இருக்கிறது போல என பலரும் கமெண்ட் அடிக்கும் வகையில்,

அவர்கள் ஒன்றாக பாட்டுப்பாடுவதும், ஆட்டம் போடுவதுமாக இருந்து வருகின்றனர்.

இன்ஸ்டாகிராமில்

தொடங்கி வலைதளங்கள் அனைத்திலும் இவர்கல் காணொளிதான், அதுவும் வீ ஆர் த பாய்ஸ் என்று

தொடங்கும் அதே பாடலை திரும்ப திரும்ப பாடி கடுப்பாக்கி கொண்டுள்ளனர்.

ஒரே மாதிரி டி

சர்ட் போடுவது, அதே பாட்டை திரும்ப பாடுவதுமாய் மீண்டும் மீண்டும் மதுமிதாவுடன் ஏற்பட்ட

பிரச்சினையை ஞாபகப்படுத்தும் வகையில் நடந்துகொள்கின்றனர்.

உண்மையிலேயே இதனால்

மதுமிதா ரசிகர்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கின்றனர், இதுகுறித்த கருத்துகளை பதிவிட்டும்

வருகின்றனர்.

