மதுமிதாவிடம் மன்னிப்பு கேட்ட கக்கூஸ் டீம்!!!!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி

முழுதாக ஒரு வாரம் முடிவடைந்துவிட்டது, இருந்தபோதிலும் அதுபற்றிய பேச்சுகள் எந்த சீசனிலும்

இல்லாத அளவு தொடர்கிறது.

பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் ஒரு போட்டியாளராக கலந்து கொண்டவர் மதுமிதா. அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மிக நேர்மையானவர நடந்து கொண்டு வந்தார்.

ஆனால் இவரின் செயல்களை

முற்றிலும் வெறுத்த வீ ஆர் தி பாய்ஸ் அணி, இவரை உள்ளே கடுமையாக எதிர்த்ததுடன் இவருக்கு

எதிராக வீ ஆர் த பாய்ஸ் என்ற

பாடல் எல்லாம் பாடி மனதளவில் காயமுறச் செய்தனர்.

பிரச்சினை பெரிதாக

மதுமிதா தற்கொலை செய்துகொள்ள முயன்றார், வெளியேவந்த அவர் வீ ஆர் தி பாய்ஸ் செய்த

செயல்களைப் போட்டு உடைத்தார்.

தற்போது வெளியே வந்த பாய்ஸ் கேங்க், மதுமிதாவிடம்

தாங்கள் செய்தது தவறு என்று மன்னிப்பு கேட்டுள்ளனர் என்ற செய்திகள்

வெளியாகியுள்ளது. அதனை மதுமிதாவின் கணவர் மோசஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார்.

