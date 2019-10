கவின்- லாஸ்லியா திருமணத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் கவிலியா ஆர்மி!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சி ஜூன் 23

ஆம் தேதி தொடங்கி, கடந்த வாரம் முடிவடைந்தது. இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொண்ட

போட்டியாளர்களில் கவின் மற்றும் லாஸ்லியா அதிக அளவில் பிரபலமாக பேசப்பட்டு

வந்தனர்.

அதற்குக் காரணம் அவர்களுடைய

காதல்தான், துவக்கத்தில் அதிர்ச்சிசியுடன் சுற்றிய கவின், அதன்பின்னர் ரசிகர்களின்

கைத்தட்டலுக்கு ஏற்ப லாஸ்லியாவுடன் நட்பு கொண்டு எளிதில் கவரச் செய்து காதலாக மாற்றிவிட்டார்.

முதலில் லாஸ்லியாவுக்கு தனியாக

லாஸ்லியா ஆர்மி எனவும், கவினுவுக்கு தனியாக கவின் ஆர்மி எனவும் இருந்து வந்தது.

ஒரு கட்டத்திற்குப்பின் இவர்களுடைய காதலால் அந்த ஆர்மி கவிலியா ஆர்மி ஆகிப் போனது.

அந்த அளவு ரசிகர்கள் இவர்களது

காதலை ஆர்வமாக பார்த்து வந்தனர். நிகழ்ச்சி முடிந்து அவரவர் அவரவர் வேலையினை செய்ய

கவிலியா ஆர்மி மட்டும் கவின்- லாஸ்லியா காதலை மிஸ் செய்வதாக ட்வீட்களை போட்டு

மிகுதியாக பகிரப்பட்டு்கி வருகின்றனர்.

தற்போது இவர்களைப் பற்றிய ஒரு

காதல் கவிதையையும் இந்த ஆர்மி பதிவிட்டுள்ளது. அந்தக் கவிதையில் அவர்களின்

திருமணம் குறித்து கேள்விகளை ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் கேட்டிருப்பர்.

