கவின்- சாண்டி மீது கண்டனம் தெரிவிக்கும் ரசிகர்கள்!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சி ஜூன் 23

ஆம் தேதி தொடங்கி, கடந்த வாரம் முடிவடைந்தது. இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொண்ட

போட்டியாளர்களில் கவின் மற்றும் சாண்டி அதிக அளவில் பிரபலமாக பேசப்பட்டு வந்தனர்.

இவர்களின் நட்புக்கென்றெ ஒரு

கூட்டம் இந்நிகழ்ச்சியினைப் பார்த்து வந்தது, ஆரம்பத்தில் மகிழ்ச்சியாக

இருந்துவந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் லாஸ்லியாவுக்காக சாண்டியிடம் கவின் சண்டைபோடவே

செய்துள்ளார்.

கடைசி வாரங்களில்கூட இவர்களிடையே

அதிக அளவில் சண்டையே இருந்தது, வெளியே வந்தபின்னர் கவின் சாண்டியுடன் தன்னுடைய

வேலைகளை மீண்டும் ஆரம்பித்துவிட்டார்.

இருவரும் ஒன்றாக டி சர்ட் போட்டு

போட்டோ போடுவது, வீ ஆர் த பாய்ஸ் பாடுவது என இருந்து வருகின்றனர்.

நேற்று முன் தினம் இவர் போட்ட போட்டோ

ஒன்று மிக மோசமானதாக இருந்ததாக ரசிகர்கள் திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

அதாவது பாத்ரூம் கதவைத்

திறந்துவைத்தவாறு அந்த போட்டோவில் சாண்டி சிறுநீர் கழிப்பார். உண்மையிலேயே இது

கண்டிக்கத்தக்க செயல் என அனைவரும் அவரை கண்டித்து வருகின்றனர்.

போட்டோவுக்கு பாவனை கொடுத்த

சாண்டியையும், போட்டோவினை எடுத்த சாண்டியையும் ரசிகர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து

வருகின்றனர்.

The post கவின்- சாண்டி மீது கண்டனம் தெரிவிக்கும் ரசிகர்கள்!! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes