ரூ.3 கோடி செக் மோசடி வழக்கு: விஜய் பட நாயகிக்குப் பிடி வாரண்ட்..

பாலிவுட் நடிகையான அமிஷா படேல் தமிழில் கடந்த 2003ம் ஆண்டு வெளியான புதிய கீதை படத்தில் விஜயுடன் இணைந்து நடித்திருந்தார்.

பின்பு இவரும், இவரது பார்ட்னர் குணால் குரூமர் என்பவரும் இணைந்து தேசி மேஜிக் என்று இந்தி படமொன்றைத் தயாரிக்க முடிவு செய்து, அஜய்குமார் சிங் என்பவரிடம் ரூ.2.5 கோடி கடன் வங்கியிருந்தனர். மேலும் படம் 2018ல் திரைக்கு வரும் என்றும் அப்போது பணத்தை திருப்பி தந்து விடுவதாக அஜய்குமார் சிங்கிடம், அமீஷா பட்டேல் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் படம் திட்டமிட்ட படி திரைக்கு வரவில்லை. இதனால் அஜய்குமார் சிங் தான் கொடுத்த பணத்தைத் திருப்பி தருமாறு அமீஷா பட்டேல்லிடம் கேட்டுள்ளார். உடனே அமீஷா, வட்டியையும் சேர்த்து ரூ.3 கோடிக்கு செக் கொடுத்துள்ளார்.

அஜய்குமார் சிங், அதை வங்கியில் செலுத்திய போது பணம் இல்லாத காரணத்தினால் திரும்பி வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அஜய், நீதிமன்றத்தில் அமீஷா பட்டேல் மீது செக் மோசடி வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் அமீஷாவுக்கு பல தடவை அதிகாரப்பூர்வமான அழைப்பு அனுப்பியும் சரியாக ஆஜராகக் காரணத்தினால் அவருக்கு கைது வாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளது.

இதனால் அமீஷா பட்டேல் எந்த நேரமும் கைது செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது திரைத்துறையினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Such actions will be appropriately responded through our legal system, which I hold in highest esteem. I chose to be silent for a while but the concern shared by my fans makes me put this out. My advice to such attention seekers,,,,,,,,,go ,,get a life 👍👍

— ameesha patel (@ameesha_patel)

October 13, 2019