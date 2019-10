சீமானின் சர்ச்சை பேச்சு: விக்கிரவாண்டி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு

ராஜீவ்காந்தியை நாங்கள் தான் கொன்றோம் என்று தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய சீமான் மீது விக்கிரவாண்டி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் புகாரின் அடிப்படையில் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவுக்கும் வகையில் பேசியதாக கூறி 2 பிரிவுகளில் சீமான் மீது வழக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் சீமான் கைது செய்யப்படுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளதால் நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்களிடையே பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

The post சீமானின் சர்ச்சை பேச்சு: விக்கிரவாண்டி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes