‘ரொம்ப சவாலாக இருந்தது’: 96 பட மறுதயாரிப்பு அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட சமந்தா!

தமிழில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளியான படம் 96. விஜய் சேதுபதி மற்றும் த்ரிஷா இணைந்து நடித்துத்திருந்த இப்படத்தை பிரேம் இயக்கி இருந்தார்.

90ஸ் கீட்ஸிகளின் பள்ளிப்பருவ காதல் மற்றும் நட்பை நினைவுபடுத்தும் விதமாக அமைந்திருந்தால் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. 96 படம் வசூல் ரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது மட்டுமின்றி பல விருதுகள் வாங்கி குவித்தன.

ராம், ஜானு கதாபாத்திரம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்ததால் அவர்கள் அணிந்திருந்த உடை கூட ட்ரெண்டானது. அது மட்டுமின்றி த்ரிஷா மற்றும் விஜய் சேதுபதி அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறி நடித்து அசத்தியிருந்தனர்.

அந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து 96 படத்தை கன்னடத்தில் மறுதயாரிப்பு செய்து வெளியிட்டனர். அதில், கோல்டன் விண்மீன் கணேஷ் மற்றும் பாவனா நடித்திருந்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து தெலுங்கில் மறுதயாரிப்புகாகி வந்தது. அதன் படி ஜானு கதாபாத்திரத்தில் சமந்தாவும், ராமச்சந்திரன் கதாபாத்திரத்தில் ஷர்வானந்தும் இணைந்து நடித்து வந்தனர். ‘ஜானு’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தைத் தமிழில் இயக்கிய பிரேம் குமார் இயக்கியுள்ளார்.

And its a wrap !! Another special film and a role that has challenged me to be better than I was yesterday.. Thankyou to my director Prem and costar Sharwanand for being a dream team 🥰 #Janu .. living my best life . Grateful always . pic.twitter.com/YdQdjDUa5p

— Samantha Akkineni (@Samanthaprabhu2)

October 13, 2019