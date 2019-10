கீர்த்தி சுரேஷின் மைதான் ஹிந்திப்படம் எப்போ வெளியீடு

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ். அறிமுகமானது இயக்குனர் விஜய்யின் படம். பிரபலமானது சிவகார்த்திகேயனின் ரஜினி முருகனின் படத்தில்தான் நடித்த வேகத்திலே முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியான இவரது மார்க்கெட் எகிறியது.

சில வருடங்களுக்குள்ளாகவே சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருதும் இவருக்கு மகாநதி படத்துக்காக கிடைத்தது.

இந்நிலையில் இவருக்கு ஹிந்தியிலும் வாய்ப்பு வந்தது. ஹிந்தியில் மைதான் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்தப் படத்தின் முதற்கட்ட பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது. கால்பந்து விளையாட்டை மையப்படுத்தி உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்தில் அஜய் தேவ்கன் நாயகனாக நடித்து வருகிறார். இந்தப்படம் 2020 ஆம் ஆண்டு திரைக்கு வருகிறதாம்.

The post கீர்த்தி சுரேஷின் மைதான் ஹிந்திப்படம் எப்போ வெளியீடு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes