மீண்டும் குப்பையான மாமல்லபுரம்: காரணம் யார்?

சீன அதிபரின் வருகையால் கடந்த சில நாட்களாக தூய்மையாக இருந்த மாமல்லபுரம் பகுதியில் மீண்டும் தற்போது ஆங்காங்கே குப்பைகள் காணப்படுகிறது

பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப்பயணிகள் குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும் என்ற பொருப்புணர்வு இல்லாததே இதற்கு காரணம். என்னதான் அரசு தூய்மைப்பணியை செய்தாலும் பொதுமக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் பொருப்புடன் நடந்து கொண்டால் மட்டுமே சுத்தமாக காணப்படும்

பொது இடத்தில் குப்பையை கொட்டுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே இதற்கு விடிவுகாலம் என கூறப்படுகிறது. ஒருசில ஊடகங்கள் கொஞ்சம் கூட பொருப்பே இல்லாமல் இந்த குப்பைகளுக்கு அரசின் பராமரிப்பு இன்மையே காரணம் என குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. என்னதான் அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் பொது இடத்தை சுத்தமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அக்கறை வந்தால் மட்டுமே இதற்கான தீர்வு ஏற்படும்

