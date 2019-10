சமூக வலைதள கணக்குகளுடன் ஆதாரை இணைப்பு வழக்கு: உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

பேஸ்புக், டுவிட்டர் போன்ற சமூக வலைதள கணக்குகளுடன் ஆதாரை இணைக்க உத்தரவிடக்கோரி தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை கடந்த சில வாரங்களாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் சற்றுமுன் இந்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது

சமூக வலைத்தளங்களில் போலி கணக்குகள் அதிகம் இருப்பதால் அதனை தவிர்க்க அந்த கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும் என்ற பொதுநல வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் சமூக வலைதள கணக்குகளுடன் ஆதாரை இணைக்க தேவையில்லை என்று கூறிய உச்சநீதிமன்றம் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்துவிட்டது

கணினிமய, மற்றும் சைபர் குற்றங்கள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுபோன்ற குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை சமூக வலைத்தள கணக்குகளுடன் ஆதார் இணைக்கப்பட்டால் உடனே குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள் என்பதே மனுதாரரின் கோரிக்கையாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

