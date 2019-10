துவை துவைன்னு துவைத்த இந்திய அணி.. பரிதாபத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா..!!

தென்னாப்பிரிக்க அணி சுற்றுப்பயணம்

மேற்கொண்டு, இந்தியா- தென் ஆப்ரிக்கா இடையிலான ஆட்டத்தில் விளையாடியது. முதல் சோதனை முதலே இந்திய அணி அதிரடியாக ஆடிவந்தது, இந்திய அணி வீரர்கள்

செம பார்மில் இருந்தனர், அதனை எளிதில் வெற்றிப் புள்ளிகளாக மாற்றினர்.

முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுக்சில் வெற்றி பெற்று இந்தியா 1

– 0 என்ற முன்னிலையில் இருந்தது.

அடுத்து டாஸ் வென்ற இந்தியா மட்டையாட்டம் தேர்வு

செய்தது. ரோஹித் சர்மாவைத் தவிர மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் சிறப்பாக

விளையாடினர். அதாவது முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுக்சில் சதத்தினை பூர்த்தி செய்த மயங்க் அகர்வால் இந்த ஆட்டத்திலும் 108 ஓட்டங்கள்

எடுத்தார்.

ஆனால் ரோகித் சர்மா சொதப்பியது அணிக்கு பின்னடைவாக இருக்கும் என்று

கருதப்பட்டது. புஜாரா 58, ரஹானே 59, ஜடேஜா 91, கோலி 254 ரன்களும்

எடுத்தநிலையில், இந்தியா முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுக்ஸில் 5 மட்டையிலக்குகள் இழப்பிற்கு 601 ஓட்டங்கள் எடுத்தது.

அடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, இரண்டாம் நாள் முடிவில் 33 ரன்களுக்கு

3 மட்டையிலக்குகளை இழந்தது.

தென் ஆப்ரிக்க அணியைப் பொறுத்தவரையில் வீரர்களின் ஒருங்கிணைப்பு

மிக மோசமாகிப் போனது, பாப் டு ப்ளேசிஸ் 64 ரன்களும், டி காக் 31 ரன்களும் எடுத்து இந்திய

அணிக்கு டஃப் கொடுக்க முயற்சித்தனர். மூன்றாம் நாள் முடிவில் தென்னாப்பிரிக்கா முதல் பந்துவீச்சு சுற்றுக்ஸில் 275 ஓட்டங்கள் எடுத்து அனைவரும் மட்டையாட்டத்தைவிட்டு வெளியேறினர் ஆனது.

அடுத்து எல்கர் 48, பவுமா 38,

பிலாண்டர் 37 ரன்களும் எடுத்தநிலையில், தென்னாப்பிரிக்கா 189 ரன்களுக்கு அனைத்து

மட்டையிலக்குகளையும் இழந்தது.

இந்தியா 137 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

பெற்றுள்ளது.

