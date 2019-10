சீமான் வீட்டின் முன் காவல் துறை குவிப்பு! கைது நடவடிக்கையா?

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியை கொலை செய்தது நாங்கள் தான் என சீமான் பேசியதற்கு அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ததையடுத்து அவரது ஆலப்பாக்கம் வீட்டில் காவல் துறை குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

இலங்கையில் இந்திய அமைதிப்படையை அனுப்பி எம் இன மக்களை கொலை செய்த ராஜீவ் காந்தியை நாங்கள் தான் கொலை செய்தோம் என சீமான், சமீபத்தில் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஒன்றில் பேசினார்.

சீமானின் இந்த பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, சீமான் மீதும், அவரது கட்சியின் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சீமான் மீது வழக்குப்பதிவும் செய்யப்பட்டது

இந்த நிலையில் சீமானின் ஆலப்பாக்கம் வீட்டின் முன் சற்றுமுன் காவல் துறை குவிக்கப்பட்டதால் அவரை கைது செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதா? என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து சீமான் வீட்டின் முன் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

