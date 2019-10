அப்துல்கலாம் பெற்ற விருதுகளும் மரியாதைகளும்

சாதனை நாயகன் அப்துல்கலாம் இந்தியாவின் உயர்ந்த பதவியான குடியரசு தலைவர் பதவியையும் இந்தியாவின் உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா விருதினையும் பெற்றவர். மேலும் அவர் பெற்ற விருதுகள் மற்றும் மரியாதைகள் குறித்து அவருடைய பிறந்த நாளில் நினைவு கோருவோம்

கடந்த 1981ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் அப்துல் கலாம்அவர்களுக்கு பத்ம பூஷன் விருதினை அளித்தது

1990ஆம் ஆண்டு பத்ம விபூஷன் விருதும், 1997ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருதும் இந்திய அரசு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு வழங்கி கெளரவித்தது

மேலும் 1997ஆம் ஆண்டு தேசிய ஒருங்கிணைப்பு இந்திரா காந்தி விருதும், 1998ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் வீர் சவர்கார் விருதும் வழங்கப்பட்டது

2007ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து நாட்டின் உல்வெர்ஹாம் பல்கலை அறிவியல் கவுரவ மருத்துவர் பட்டமும், அதே ஆண்டு இங்கிலாந்து கிங் சார்லஸ் II பதக்கமும் அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது

2008ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் உள்ள நன்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், பொறியியல் மருத்துவர் பட்டத்தை அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு வழங்கியது

2009ஆம் ஆண்டு கலிபோர்னியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சர்வதேச வோன் கார்மான் விங்ஸ் விருதை அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு வழங்கியது

2010ஆம் ஆண்டு வாட்டர்லு பல்கலையின் மருத்துவர் பட்டமும், 2012ஆம் ஆண்டு சைமன் ஃப்ரேசர் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டங்களின் மருத்துவர் பட்டமும், 2014ஆம் ஆண்டு எடின்பரோ பல்கலை அறிவியலுக்கான மருத்துவர் பட்டத்தையும் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு வழங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

The post அப்துல்கலாம் பெற்ற விருதுகளும் மரியாதைகளும் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes