நோபல் பரிசு வென்ற இந்தியரும் அவருடைய மனைவியும்

2019ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு சற்றுமுன் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி சர்வதேச அளவில் வறுமையை ஒழிக்கும் திட்டங்களை வகுத்த அபிஜித் பானர்ஜி, எஸ்தர் டூப்லோ, மைக்கேல் கிரீமர் ஆகிய மூவருக்கு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் அபிஜித் பானர்ஜி இந்தியர் என்பதும் இவர் இந்தியாவில் பிறந்து, கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் எஸ்தர் தப்லோ என்பவர் அபிஜித் பானர்ஜியின் மனைவி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு இந்தியரும் அவருடைய மனைவியும் ஒரே துறையில் நோபல் பரிசு பெற்றது பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது.

பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற மூவருக்கும் இந்தியர்கள் உள்பட உலகம் முழுவதிலும் இருந்து வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது

