‘என்ன பிக்பாஸ் வீட்டு’ல நிறையப் பேர் விரும்பினார்கள்’: புதிய சர்ச்சையைக் கிளப்பிய மீரா மிதுன்!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் கடைசி ஆளாக உள்ளே சென்று பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியவர் மீரா மிதுன் . சேரன் மீது அவதூறு பழி செலுத்தி மக்கள் மத்தியில் வெறுப்பைச் சம்பாதித்தார்.

அது மட்டுமின்றி ஜோ மைக்கேலைக் கொலை செய்ய ரகசியமாகத் திட்டம் திட்டிய அந்த ஒலிநாடா வெளியாகி சர்ச்சையில் சிக்கினார். பின்பு முகெனும், தானும் ஒன்றாக இருக்கும் படி காணொளி தயார் செய்து இணையதளத்தில் பரப்பும்படி பேசி ஒலிநாடா வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியது.

இந்த நிலையில் தற்போது அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘நான் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளே சென்றவுடன் அவர்களுக்கு எப்படி வெளியே ஒலிநாடா லீக்கான விஷயம் தெரிந்தது என்று தெரியவில்லை. ஒரு வேலை அவர்கள் தான் செய்தார்கள் போல? நானும், முகெனும் சேர்ந்து இருக்கும் விடியோ சர்ச்சையை யார் பண்ண என்று தெரியவில்லை.

காணொளியை வெளியிட்டால்…? இயக்குநரை மிரட்டும் மீரா மிதுன்!

முகென் பெயரை சொல்லி நான் எதற்காக பப்லிசிட்டி பெற வேண்டும். மலேசியாவில் வேண்டுமானால் முகெனை தெரிந்திருக்கலாம். தமிழகத்தில் அவரை யாருக்கும் தெரியாது. நான் மிஸ் சவுத் இந்தியா என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என எனக்கு தெரியவில்லை. மிஸ் சவுத் இந்தியா பட்டம் பறிக்கப்பட்டதாக ரூமர் வெளியான பிறகு தான் என்னை பலருக்குத் தெரிய வந்தது.

Clearing the air on #BiggBossTamil3 controversies. This will give clarity and how i took all the blame so others got fame. Part 1 of 3 videos. @MugenRaoOffl @cineulagam @galattadotcom @behindwoods @silverscreenin @igtamil @PTTVOnlineNews pic.twitter.com/h9hwQtv5SE

— Meera Mitun (@meera_mitun)

October 13, 2019