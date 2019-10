படத்தில் நடிக்க உடல் எடையினைக் குறைத்த வனிதா!!

பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில்

கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்களில் ஒருவர் வனிதா விஜயக் குமார் ஆவார், நிகழ்ச்சியின்

ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிக் பாஸிற்கு கண்டென்ட் கொடுத்தவர் இவரே ஆவார்.

ஒவ்வொருநாளும்

நிகழ்ச்சியின் டி.ஆர்.பி எகிறி செல்ல காரணமாக இருந்த இவர் ஓரிரு வாரங்களில்

வெளியேற்றப்பட்டார். அதன்பின்னர் மக்கள் போர் அடிப்பதாக கூற பிக் பாஸ் மீண்டும்

வனிதாவை வைல்டு அட்டை போட்டியாளராக களம் இறக்கினார்.

அதன்பின்னர் இவர்

பற்றவைத்த நெருப்புக்கு இரையானது மதுமிதாவின் வெற்றிதான், மதுமிதா வெளியேறிய பின்

வனிதா அனைவருக்கும் பிடிக்கும்படியாக நடந்துகொண்டார்.

அதன்பின்னர்

வெளியேறும்போது ஒரு பாசமான தாயாகவே பார்க்கப்பட்டார். வெளியேறிய அவர் 8 கிலோ உடல்

எடையைக் குறைத்துள்ளார், அந்தப் புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில்

பதிவிட்டுள்ளார்.

கமல் ஹாசனிடம் பைனல்

மேடையில் பட வாய்ப்பினைக் கேட்ட வனிதா, அதற்கு தயாராகிவிட்டார் போல, என தகவல்கள்

வெளியாகி வருகின்றன.

ஆனால் வனிதா வேறு ஒரு படத்தில்

ஏற்கனவே ஒப்பந்தமாகிவிட்டதாகவும், அதற்காகவே உடல் எடையினைக் குறைத்து உள்ளதாகவும்,

இதுகுறித்த தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று அவர் தெரிவித்து உள்ளார்.

