மாநில அரசின் டெக்னீஷியன் அப்ரண்டிஸ் துறையில் வேலை

மாநில அரசின் டெக்னீஷியன்

அப்ரண்டிஸ் பிரிவில் காலியாக உள்ள டெக்னீஷியன் அப்ரண்டிஸ் (Technician Apprentice) பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. தக்குதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள்:

டெக்னீஷியன் அப்ரண்டிட்

(Technician Apprentice) பிரிவில் 442 பணியிடங்கள் உள்ளன.

கல்வி தகுதி:

Diploma படித்திருக்க

வேண்டும்.

சம்பளம்:

ரூ.3542 வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை:

குறுகிய பட்டியல்

மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இணையத்தில் http://boat-srp.com/ என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிய http://boat-srp.com/ என்ற இணையதளத்தில் சென்று அறிந்து கொள்ளலாம்.



விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி:21.10.2019

