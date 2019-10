விக்ரம் 58 படத்தில் இணைந்த பிரபல இந்திய கிரிக்கெட்டர்!

தமிழ் திரைப்படத்தில் சவாலான கதாபாத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பவர் சீயான் விக்ரம். கடைசியாக இவர் நடிப்பில் கடாரம் கொண்டேன் திரைப்படம் வெளியானது.

அதைத்தொடர்ந்து இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கி வரும் படத்தில் நடித்து வருகிறார் விக்ரம். லலித் குமார் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் முதற்கட்டப் பணிகள் நீண்ட நாட்களாக நடைபெற்று வருகின்றன.



செவன் ஒளிப்படத்திரை ஸ்டுடியோ நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் விக்ரம் 10க்கும் மேற்பட்ட கெட்டப்பில் நடிக்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. படத்தின் முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டி வெளியாகி விக்ரம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

ஆஸ்கார் நாயகன் ஏ ஆர் ரகுமான் இசையமைக்க உள்ளார். இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் முக்கிய அப்டேட் இன்று வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

அதன் படி விக்ரம் 58வது படத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திரப் பந்துவீச்சாளர் இர்பான் பதான் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு இர்ஃபான் ரசிகர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இன்னும் பெயரிடாத இப்படம் வரும் கோடை விடுமுறையில் வெளியாக உள்ளது.

Welcome on board @IrfanPathan

Can’t wait to unleash your new avatar to the audience!! Time for some solid action!! 💪🏻💪🏻👊🏻 #ChiyaanVikram58 @Lalit_SevenScr @arrahman @sooriaruna @iamarunviswa @proyuvraaj @LokeshJey https://t.co/6R7nMAhUwA pic.twitter.com/x528YI9x8H

— Ajay Gnanamuthu (@AjayGnanamuthu)

October 14, 2019