வயிற்று வலிக்காக வைத்தியம் பார்க்க வந்த ஆண் நோயாளிக்கு கர்ப்ப சோதனை?

ஜார்கன்ட் மாநிலத்தின் தலைநகர் ராஞ்சியில் வயிற்று வலி நோயால் அவதிப்பட்ட ஒரு ஆண் நோயாளிக்கு கர்ப்ப பரிசோதனை செய்யச் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜார்கண்ட் மாநிலம் சத்ரா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் முகேஷ் குமார் என்பவரிடம் கோபால் கஞ்சு என்ற நோயாளி வயிற்றுவலிக்காக சிகிச்சை பெற வந்துள்ளார். அவருக்கு ஒருசில பரிசோதனை செய்ய சொல்லி மருத்துவர் சீட்டு எழுதி கொடுத்துள்ளார்.

அந்த சீட்டை லேபுக்கு எடுத்து சென்று லேப் டெக்னீஷியனிடம் கோபால் கஞ்சு காட்டியுள்ளார். மருத்துவர் எழுதி கொடுத்த அந்த சீட்டை பார்த்து லேப் டெக்னீஷியன் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஏனெனில் அதில் பெண்களுக்கு செய்யப்படும் கர்ப்ப பரிசோதனை செய்ய சொல்லி எழுதியிருந்ததாம். இதனையடுத்து மாவட்ட மருத்துவ அதிகாரியிடம் கோபால் புகார் கூறியிருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை மருத்துவர் முகேஷ் குமார் மறுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

