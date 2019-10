தலைவர் கங்குலி செய்யப்போகும் முதல் வேலை… முன்னணி வீர்ர்கள் குஷி!!

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் புதிய தலைவர் பதவிக்கு யாரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யாததால் அவர் போட்டியின்றி தலைவராக

தேர்வு செய்யப்பட்டார். 23 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய பொதுக்குழுவில்

கங்குலி பதவி ஏற்பார்.

இத்குறித்து கங்குலி கூறியதாவது, “இந்திய அணிக்காக நான் விளையாடியது என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத மிகச் சிறப்பான நினைவுகள்

ஆகும், கேப்டனாக இருந்தது எனக்கு கிடைத்த பெரும்

வரமாகும்.

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் பலவகையான பிரச்சினைகளை கடந்த காலங்களைவிட

அதிகம் சந்திக்கிறது. இதன்மூலம் இதன் மதிப்பு குறைந்துள்ளது.

நான் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்ற உடன் இதுகுறித்து சில முன்னேற்றங்களை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். பல திட்டங்களை நான் கொண்டுவர நினைக்கிறேன் அதன் முதல் கட்ட வேலையாக, முதல் தர கிரிக்கெட் வீரர்களின் ஊதியம் உயர்த்துவது குறித்து பேசி நல்ல முடிவு எடுப்பேன். இந்த பொறுப்பினை நான் சவாலாக ஏற்று செயல்படுத்த நினைக்கிறேன், நான் இப்பதவியினைப் பெறுவேன் என ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை.

இந்த பதவிக்கு வர நான் யாருடைய சிபாரிசினையும் பெற முய, இதனை சரிவர செய்ய முயற்சி செய்வேன் என்று கூறியுள்ளார்.

