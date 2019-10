‘தயவு செய்து நம்பாதீங்க’: வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த தளபதி 64 பட தயாரிப்பு நிறுவனம்

பிகில் படத்தை தொடர்ந்து விஜய் தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தில் நடித்து வருகிறார். தற்காலிகமாகத் தளபதி 64 என்று அழைக்கப்படும் இந்த படத்தை சேவியர் பிரிட்டோ தயாரிக்கிறார். கடந்த 3ம் தேதி படத்தின் பூஜை நடைபெற்று படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டது.

இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடிக்கிறார். மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி பகைவனாக நடிக்கிறார். அது மட்டுமின்றி சாந்தனு, ஆண்டனி வர்கீஸ் ஆகியோரும் நடிக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு ராக் விண்மீன் அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

அப்துல்கலாம் பிறந்த நாளை ஒட்டி அரசு பள்ளியில் மரக்கன்று நட்டு வைத்த விவேக்!

இந்த நிலையில் சமீபத்தில் தளபதி 64 படத்தை தயாரிக்கும் பணியிலிருந்து சேவியர் பிரிட்டோ விலகியுள்ளதாக சமூகவலைத்தளங்களில் வதந்தி பரவி கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதத்தில் ‘தளபதி 64’ படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் ட்வீட் வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், ‘இந்த செய்தி முழுக்க முழுக்க வதந்தி, இதை யாரும் நம்ப வேண்டாம். தளபதி 64 படப்பிடிப்பு நல்ல முறையில் நடைபெற்று வருகிறது. முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவு அடைய உள்ளது’ என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

We kindly request you not to spread such negative news which is not true. Shooting is going well as planned and we are nearing the completion of the first schedule. https://t.co/NfuCTieLzw

— XB Film Creators (@XBFilmCreater)

October 13, 2019