அரை இறுதிக்குள் பெங்களூரு புல்ஸ் மற்றும் யு மும்பா!!

7-வது புரோ கபடி சங்கம் தொடர் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வந்தது.

அரைஇறுதிக்கான முதலாவது ‘பிளே-ஆப்’ சுற்று ஆட்டத்தில் பெங்களூரு

புல்ஸ் அணி மற்றும் உ.பி.யோத்தா அணிகள் மோதின.

அரை இறுதிக்கான தகுதிச்

சுற்று என்பதால் விறுவிறுப்புக்கு கொஞ்சம்கூட குறைவில்லாமல் இருந்தது.

துவக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திவந்தது

உ.பி.யோத்தா அணி, உ.பி.யோத்தா அணி வெற்றிபெறும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்து இருக்க, இறுதியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 48-45 என்ற புள்ளி கணக்கில்

உ.பி.யோத்தாவை வீழ்த்தியது, இதன்மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அரைஇறுதி வாய்ப்பினைப் பெற்றது.

இந்த பிளே-ஆப் சுற்றின் மற்றொரு ஆட்டத்தில் மும்பை-அரியானா ஸ்டீலர்ஸ்

அணிகள் மோதின.

துவக்கம் முதலே இரு

அணிகளும் சிறப்பாக ஆடினர், முதலில் சமநிலையில் ஆடிவந்த இந்த அணிகளில், 11 புள்ளிகளுக்கு பிறகு மும்பை அணி அதிரடியாக ஆடியது.

இறுதியில் மும்பை அணி 46-38 என்ற புள்ளி கணக்கில்

அரியானாவை வீழ்த்தியது.

நாளை இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் முதலாவது

அரைஇறுதியில் தபாங் டெல்லி மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன, 2-வது இரவு 8.30 மணிக்கு அரைஇறுதியில் பெங்கால் வாரியர்ஸ்-மும்பை அணிகள் மற்றும் அணிகள் மோதுகின்றன.

