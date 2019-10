படு மோசமான ஆடையில் போட்டோ ஷூட் நடத்திய பிக் பாஸ் ஐஸ்வர்யா! வசைபாடும் இணையப் பயனாளர்கள்

கோலிவுட்டில் தமிழுக்கு எண் ஒன்றை அழுத்தவும் படத்தில் அறிமுகமானவர் ஐஸ்வர்யா தத்தா . இவர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் பருவம் 2 மூலம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் அடித்த லூட்டிக்கு அளவே இல்லை. அதுவும் ராணி மகா ராணி டாஸ்கில் ஐஸ்வர்யா, பாலாஜி மீது குப்பையைக் கொட்டியது, ஆபாசமாக உடையணிந்தது உட்பட பல சர்ச்சைகளில் சிக்கினார். இருப்பினும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் அவருக்கு பல படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் தற்போது வரை ஒரு படம் கூட வெளியாகவில்லை.

எப்போதும் சமூகவலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருக்கும் ஐஸ்வர்யா தத்தா அடிக்கடி தனது கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். ஆனால் அதற்கு எல்லாம் ஒரு படி மேலே சென்று கவர்ச்சியாக உடை அணிந்து காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அரைகுறை ஆடை அணிந்து மிக மோசமாக பல காட்சிகளில் தோற்றமளிக்கிறார். அது மட்டுமின்றி அந்த ஆடை , ஆங்காங்கே கிழிந்து இருப்பது போல் உள்ளது.

M a queen because I know how to govern myself… pic.twitter.com/6vryjH8CwV

— Aishwarya dutta (@Aishwaryadutta6)

October 9, 2019