எனக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் வனிதா மட்டுமே…- குமுறும் மீரா மிதுன்!!

பிரபல தொலைக்காட்சியில்

ஒளிபரப்பான நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ், ஜூன் 23

ஆம் தேதி துவங்கிய இந்த நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி முடிவடைந்தது.

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் 16 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர்,

அதில் ஒருவர் மீரா மிதுன். இவர் ஒரு மாடலாக

இருப்பவர் என்பதைத் தாண்டி, பல சர்ச்சைகளில் மாட்டி அதன்மூலமே பிரபலமானார்.

உள்ளே அனைத்துப்

போட்டியாளர்களுடன் சண்டையிட்டு சர்ச்சையின் நாயகியாக வலம் வந்த இவர், வெளியே வந்தபின்னரும்

சர்ச்சைகளை உருவாக்க ட்விட்டர் போட்டு வருகிறார்.

அதாவது அவர் போட்ட ட்விட்டரில்,

“சாண்டியைத் தவிர மற்ற போட்டியாளர்கள் என்னை காயப்படுத்தினர்,

அதிலும் குறிப்பாக முகினும் தர்சனும் என்னை அதிக அளவில் காயப்படுத்தினர்,

இறுதி விழாவில் கூட எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தவர் வனிதா மட்டுமே, அவரிடம் நான் அனைத்து

விஷயங்களையும் கூறி அழுதேன்” என்று கூறி அடுத்த பிரச்சினையை கிளப்பி உள்ளார்.

