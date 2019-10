மருமகளை வரவேற்று மகளை கொன்றுவிட்டீர்களே! சென்னை உயர்நீதிநீதி மன்றம் கண்டனம்

சுவரொட்டி விவகாரத்தில் சுபஸ்ரீ பரிதாபமாக பலியான நிலையில் இதுகுறித்த வழக்கில் சுவரொட்டி வைத்த அதிமுக பிரமுகர் ஜெயகோபால் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, சுவரொட்டி விவகாரத்தில் உங்கள் மருமகளை வரவேற்க மற்றொரு மகளை கொன்றுவிட்டீர்கள்? என ஜெயகோபாலுக்கு சென்னை உயர்நீதிநீதி மன்றம் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளது.

ஜெயகோபால் பிணை வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிநீதி மன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த விசாரணையின்போது, ‘சுவரொட்டி விழுந்த பிறகு இவ்வளவு நாள் தலைமறைவாக இருந்தது ஏன் என ஜெயகோபாலிடம் கேள்வி எழுப்பிய உயர்நீதிநீதி மன்றம் நீதிபதி, ‘உங்கள் மருமகளை வரவேற்க இன்னொருவர் மகளை கொன்றுவிட்டீர்களே’ என கண்டனம் தெரிவித்தார்.

அதற்கு ஜெயகோபால், ‘விபத்து நடத்த பிறகு வழக்கமான சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததாக பதில் தெரிவித்தார். அதன்பின்னர் இந்த பிணை மனு குறித்து அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கேட்டதால் வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது

