லாஸ்லியாமீது கடும் கோபத்தில் கவின் ஆர்மி!!

பிரபல தொலைக்காட்சியில்

ஒளிபரப்பான நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ், ஜூன் 23

ஆம் தேதி துவங்கிய இந்த நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி முடிவடைந்தது.

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் 16 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர்,

அதில் இலங்கையைச் சார்ந்த லாஸ்லியாவும் ஒருவர், பிக் பாஸ் டிஆர்பி

எகிற முக்கிய பங்காற்றியவர் இவரே ஆவார்.

காரணம் காதல் மன்னன்

கவினின் காதல் நாயகியாக மட்டுமே பலபேரால் அறியப்பட்டார் லாஸ்லியா. அவர்கள் என்ட்ரி

டோர் அருகே உட்கார்ந்து போடும் மொக்கையைக் கேட்கவே ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் இருந்தது.

காதல் ஜோடியாக

வலம் வந்த இவர்கள் இருவரையும், அதன்பின்னர் ஒன்றாக பார்க்க முடியவில்லை என பலரும் புலம்பி

வருகின்றனர். கவின் ஆர்மியினர் சிலர் ஜெயிலில் இருந்து வெளியேவந்து மன வருத்தத்தில்

உள்ள கவினின் தாயாரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியிருக்கலாம், ஆனால் அவர் ஏன் அவ்வாறு செய்யவில்லை?

என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

கவினுக்காக லாஸ்லியாவிற்கு

ஓட்டுப் போட்டோம், ஆனால் அவர் கவின் விஷயத்தில் ஏன் அக்கறை காட்டவில்லை என்று கேட்டு

வருகின்றனர்.

