தர்ஷனுக்காக காத்திருப்பேன்- ஷெரின் எடுத்த முடிவு!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் 16 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர்,

அதில் ஷெரினும் ஒருவர், இவரை ஷெரின் என்பதைவிட ஏஞ்சல் என்ற பெயரே

பொருத்தமாக இருக்கும்.

அனைவரிடமும் அன்பு

பாராட்டி வந்தவர் இவர், நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலேயே ஷெரினுக்கும் தர்சனுக்கும் இடையே

ஒரு நட்பு இருந்தது. தர்சன் ஷெரினிடம் நட்பு பாராட்டினாலும், ஷெரின் தர்ஷன்மேல் காதல்

கொண்டிருக்கவே செய்தார்.

ஆனால் வெளியில்

அவருக்கு ஒரு காதலி இருப்பதால், அதை வெளிப்படுத்த தயங்கினார். அதன்பின்னர் வனிதாவால்

இவர்கள் உறவில் பிரச்சினை ஏற்பட்டது, அதன்பின்னரும் தர்சன் எப்போதும்போல் ஷெரினிடம்

பழகினார்.

ஒரு கட்டத்தில்

தர்ஷன் வெளியேற்றத்திற்கு காரணமே ஷெரின் தான் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டார், தற்போது

ஷெரின் அளித்துள்ள பேட்டியில், “தர்ஷன் என்னுடைய லெட்டருக்கு பதில் தரும்வரை காத்திருப்பேன்”

என்று கூறியுள்ளார்.

ஆனால் தர்சனோ காதலி

சனம் ஷெட்டியுடன் புகைப்படங்களை எடுத்து வெளியிட்டு வருகிறார். இதனால் ரசிகர்கள் பலரும்

ஷெரினுக்கு ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

The post தர்ஷனுக்காக காத்திருப்பேன்- ஷெரின் எடுத்த முடிவு!! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes