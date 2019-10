விஜய் குடும்பத்தினரை நேரில் சென்று சந்தித்த சாண்டி!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் 16 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர்,

அதில் நடனம் மக்கள் விரும்பத்தக்கதுடர் சாண்டியும் ஒருவர். உள்ளே இருந்தபோது பலரையும்

சிரிக்க வைத்தவர் இவர்.

இவருடைய நகைச்சுவைக்காகவே

பலரும் இந்த நிகழ்ச்சியினைப் பார்ப்பர், பிக் பாஸ் கூட, சாண்டியின் பவர் பாட்டி கதைக்கு

தீவிர ரசிகர்.

கமல் ஹாசனிடம்

ஒவ்வொரு வாரமும் தவறாமல் பாராட்டு பெற்றுவந்த இவர், அதிக அளவு எமோசனலானவர் என்பது அவரது

மகள் லாலாவைப் பற்றி பேசும்போது தெரிய வரும்.

சிலர் இவருடைய

நகைச்சுவைக்கு கண்டனம் தெரிவித்தது உண்டு. ஆனால் அதைப் பற்றி கவலைப்படாமல் அதனைத் தொடர்ந்தே

செய்து வந்தார்.

வெளியே வந்த அவர்

ஒவ்வொரு பிரபலங்களையும் சந்தித்து வருகிறார், அந்தவகையில் சமீபத்தில் கமல் ஹாசனை அவரது

குடும்பத்தினருடன் சந்தித்து இருந்தார்.

தற்போது அவர் தளபதி விஜய் குடும்பத்தினரை நேரில் சென்று சந்தித்து உள்ளார். இந்தப் புகைப்படங்கள் வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

