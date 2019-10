60 வயது பெண் கெட் அப்பில் அசத்தும் டாப்ஸி

நடிகை டாப்ஸி தமிழில் ஆடுகளம் படம் மூலம் அறிமுகமான வெள்ளாவி வச்சு வெளுத்த அழகி இவர். தமிழில் காஞ்சனா, ஆரம்பம் என ஒரு சில படங்களில் நடித்த உடன் காணாமல் போன இவர், ஹிந்தியில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

அதில் ஒரு திரைப்படம்தான் சாந்த் கி ஆங் என்ற திரைப்படமாகும். உத்திரபிரதேசத்தில் வாழ்ந்த சந்திரோ தோமர், பிரகாஷி தோமர் என்ற இரண்டு துப்பாக்கி சுடும் வீரப்பெண்மணிகளின் கதையை தழுவி இப்படம் எடுக்கப்படுகிறது. இதில் 60 வயது பெண்ணாக நடித்துள்ளார் டாப்ஸி. இப்படம் தீபாவளிக்கு வர இருப்பதால் இப்படம் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

