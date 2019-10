ஸ்விகி, ஜோமைட்டோவுக்கு ஆப்பு வைக்கும் அமேசான்

கணினிமய உணவு விநியோகம் செய்து வரும் நிறுவனங்களான ஸ்விகி, ஜோமைட்டோ ஆகிய நிறுவனங்கள் தற்போது இந்தியா முழுவதும் நல்ல லாபத்தில் இயங்கி வரும் நிலையில் இந்த துறையில் அமேசானும் களமிறங்க முடிவு செய்துள்ளது

அமேசான் போன்ற பெரிய நிறுவனம் கணினிமய உணவு விநியோகத்தில் களமிறங்கினால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக சலுகை, கேஷ்பேக், உடனடி டெலிவரி ஆகிய அறிவிப்பு வெளிவரும் என்றும் அதேபோல் உணவகங்களில் இருந்து குறைந்த கமிஷனை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள சம்மதிக்கும் என்று கூறப்படுவதால் ஸ்விகி, ஜோமைட்டோ போன்ற நிறுவனங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது

அமேசான் நிறுவனம் கணினிமய உணவு விநியோகத்தை வரும் தீபாவளி முதல் பெங்களூரில் தொடங்கவிருப்பதாகவும் அதன்பின்னர் படிப்படியாக சென்னை உள்பட முக்கிய நகரங்களிலும் விரிவுபடுத்தப்படவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது

