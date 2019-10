டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு: நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் குரூப் 2 தேர்வை பழைய முறையிலேயே நடத்தக்கோரிய மனுவை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது

100 மதிப்பெண்களுக்கான தமிழ் வினாக்கள் நீக்கப்பட்டதை சட்டவிரோதம் என அறிவிக்கக்கோரி மதுரையைச்சேர்ந்த அப்பாஸ் என்பவர் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார். இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் மேற்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் குரூப் 2 தேர்வை பழைய முறையிலேயே நடத்தக்கோரிய மனுவை பரிசீலித்து முடிவெடுக்க உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதால் தேர்வாளர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

