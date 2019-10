கோழிக்கறி பிரியாணியில் நெளிந்த புழுக்கள்: அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்

ஓட்டல்களில் சாப்பிடுவதே உடலுக்கு ரிஸ்க் என்று பெரியவர்கள் கூறி வரும் நிலையில் தற்போது வீட்டில் சமைக்காமல் இணையத்தில் உணவை வாங்கி சாப்பிடும் வழக்கம் சென்னை போன்ற பெருநகரவாசிகளிடம் அதிகரித்து வருகிறது

இந்த நிலையில் சென்னையை அடுத்த திருநின்றவூரில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் கோழிக்கறி பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட முயன்றபோது அதில் புழுக்கள் நெளிந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

இதுகுறித்து உணவக உரிமையாளரிடம் அவர் புகார் அளித்தபோது ‘வேறு உணவு தருவதாக உணவக உரிமையாளர் கூறி சமாதானம் செய்தார். ஆனால் சமாதானம் ஆகாத அந்த வாடிக்கையாளர் நெளிந்த புழுக்களை புகைப்படம் எடுத்து உணவக நிர்வாகத்திடம் இணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் சிக்கனில் புழு இருந்ததற்கு கோழி இறைச்சி விற்ற கடையே காரணம் என்று உணவக உரிமையாளர் திருநின்றவூர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது

The post கோழிக்கறி பிரியாணியில் நெளிந்த புழுக்கள்: அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes