டெடி படத்தில் புதிய வரவாக சாக்‌ஷி அகர்வால்

ஆர்யா. சாயிஷா நடிக்கும் திரைப்படம் டெடி. இதற்கு முன் சைண்டிபிக் படங்கள் ரேஞ்சிலும் ஹாலிவுட் ரேஞ்சிலும் படங்கள் எடுத்து மிரட்டிய இயக்குனர் சக்தி செளந்தராஜன் இப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

திருமணத்துக்கு பின் ஆர்யா சாயிஷா நடித்து வெளிவரும் படம் இது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடந்து வருகிறது.

இப்படத்தில் புதியதொரு கதாபாத்திரத்தில் புதிதாக இணைந்துள்ளார் சாக்‌ஷி அகர்வால்.

இதை படக்குழு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

Happy to have @ssakshiagarwal on board for a special role in #Teddy!! @arya_offl @actorsathish @StudioGreen2 pic.twitter.com/lBbYaiLEA4— Shakti Soundar Rajan (@ShaktiRajan) October 15, 2019

