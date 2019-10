புதுக்கோட்டை பரிதாபம்- வயலில் கடலை எடுத்த பெண்கள் கொடூர மின்னலால் பலி

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று காலை முதல் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. புதுக்கோட்டையிலும் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இம்மாவட்டத்தின் வைத்தூர் மற்றும் தொழுதாம்பட்டி என்ற பகுதியை சேர்ந்த 25 பெண்கள் கீழமுத்துக்காடு என்ற பகுதியில் வயலில் கடலை எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

மாலை நேரத்தில் லேசாக மழை பெய்ய தொடங்கிய நிலையில் கடும் இடி மின்னல் ஏற்பட்டது. பயந்து போன பெண்கள் கடலை எடுப்பதை விட்டு விட்டு வீட்டுக்கு போக முயற்சித்தனர்.

அப்போது எங்கிருந்தோ வந்த மின்னல் பெண்கள் மீது மோதியதில் பெண்கள் அனைவரும் காயமடைந்தனர்.

எ த்திராஜ் என்பவர் மனைவி சாந்தி (35), ஆறுமுகம் என்பவர் மனைவி விஜயா (47) ஆகிய இரண்டு பேரும் சம்பவ இடத்திலேய உயிரிழந்தனர்.

ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் லெட்சுமணன் மனைவி லெட்சுமி அம்மாள் (65), ராஜேந்திரன் மனைவி கலைசெல்வி (45) ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

மீதியுள்ளோர் காயமடைந்தனர்.

மாவட்ட ஆட்சியர் உமாமகேஸ்வரி, எஸ்பி செல்வராஜ் ஆகியோர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வந்து காயமடைந்தவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதுடன் இறந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கும் ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.

இதனால் புதுக்கோட்டை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகமே மிக பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

The post புதுக்கோட்டை பரிதாபம்- வயலில் கடலை எடுத்த பெண்கள் கொடூர மின்னலால் பலி appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes