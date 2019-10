இன்று பிரித்விராஜ் பிறந்த நாள்

மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான பிரித்விராஜுக்கு இன்று பிறந்த நாள்.

தமிழில் இவர் நினைத்தாலே இனிக்கும், பாரிஜாதம், மொழி,சத்தம் போடாதே,வெள்ளித்திரை, அபியும் நானும்,ராவணன்,உட்பட பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இவருக்கு தமிழில் பெயர் சொன்ன படம் கனா கண்டேன் இப்படத்தை கே.வி ஆனந்த் இயக்கி இருந்தார்.

இதில் கொடூரமான கந்து வட்டி பகைவனாக மாடர்ன் பார்வைகில் மிரட்டி இருந்தார். கந்து வட்டி தாதாவை நாம் லோக்கலாகத்தான் படத்தில் பார்த்திருப்போம் இந்த படத்தில் மாடர்ன் பார்வைகில் நவநாகரீகமானஉடைஸில் கந்து வட்டி தாதாவாக பெண்களை மிரட்டும் கொடூர பகைவனாக இவர் நடித்திருந்தது பாராட்டு பெற்றது.

மறைந்த முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களின் உறவினர் எனவும் பிருத்விராஜை சொல்வதுண்டு.

இவர் நடிப்பில் இன்னொரு முக்கியமான படம் மொழி சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார். தமிழில் தற்போது அதிகம் நடிக்கவில்லை என்றாலும் மலையாளத்தில் இவர் முன்னணி நடிகர் என்பதால் அங்கு சில படங்களை தயாரிக்கவும் செய்து நடிக்கவும் செய்து வருகிறார்.

இன்று பிறந்த நாள் காணும் பிரித்விராஜ்க்கு நம் வாழ்த்துக்கள்.

The post இன்று பிரித்விராஜ் பிறந்த நாள் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes