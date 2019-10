சோகத்தில் அஸ்வின்… வாய்ப்பை மறுத்த கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்!!!

அஸ்வினை அணி மாற்றம் செய்யப்போவதாக பஞ்சாப் அணி முடிவு எடுத்து இருந்தது, அதாவது பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக இருந்து வருகிறார் அஸ்வின், அவரை டெல்லி அணிக்கு மாற்ற இருப்பதாக தகவல் வெளியாகின.

இந்த சூழ்நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக இருக்கும் சௌரவ் கங்குலி, அஸ்வினை, தங்கள் அணியில் ஆடவைக்க முயற்சி செய்து, அவரை பஞ்சாப் அணியிடம் இருந்து வாங்க

முடுவு எடுத்தார்.

வெற்றி பெறவேண்டும்

என்பதற்காக பஞ்சாப் அணியில் சொதப்பி வரும் வீரர்களை நீக்கம் செய்யத் துவங்கினர், அதில் முக்கிய

அம்சமாக அஸ்வினை கேப்டன் பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டனர்.

டெல்லி அணியின் சார்பில், அஸ்வின் 7.6 கோடி கொடுத்து

வாங்க முடிவு எடுத்தது. இதில் பல பிரச்சினைகள்

கிளம்பியது.

இந்நிலையில் அஸ்வினை விற்கப் போவதில்லை என்று கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்

அணியின் உரிமையாளர்களில் ஒருவரான நெஸ் வாடியா கூறியுள்ளார்.

