முகெனை தொடர்ந்து சேரனை வம்பிழுத்த மீரா மிதுன்!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மீரா மிதுன் சமீபகாலமாகச் சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார். ஏற்கனவே இதுவே மீது மோசடி புகார் உள்ள நிலையில் தொடர்ந்து இவர் சர்ச்சை கிளப்பும் வகையில் பேசி வருகிறார்.

கோலிவுட்டில் பட வாய்ப்புகளை இழந்த மீரா மிதுன் தற்போது பாலிவுட் பக்கம் சென்று உள்ளார். அங்கே சென்ற பின்பு படப்பிடிப்பு குறித்த தகவலை அடிக்கடி ட்வீட் செய்து வருகிறார். இது ஒரு பக்கம் இருக்க இயக்குநர் நவீன், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அபிராமி, சாக்ஷி மற்றும் முகென் என்று அனைவரையும் வம்பிழுத்து கொண்டே இருக்கிறார்.

அந்த வகையில் தற்போது இவரது அடுத்த இலக்கு சேரன் தான். ஏற்கனவே இவர், பிக் பாஸ் வீட்டில் சேரன் மீது அவதூறு பழி சுமத்தினார். ஆனால் அது பொய் என்று குறும்படம் காண்பித்து நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஆனால் தான் சொல்வது தான் சரி என்று மீரா மிதுன், சேரனுக்கு எதிராக காணொளி ஒன்றைப் பேசி வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, ‘பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் போது சேரன் என்னிடம், தான் ஒரு பெரிய டைரக்டர் என்றும், எந்த ஒரு பெண்ணிடமும் நெருங்கி பழக மாட்டேன் என்றார். ஏன் கை கூட கொடுக்காமல் வணக்கம் மட்டும் சொல்வேன் என்றார். ஆனால் நான் பார்த்த வரை அவர் பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்த எல்லா பெண்களிடமும் கட்டி பிடித்து மேலே தான் விழுந்தார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்து இருக்கும் என்று நினைக்கிறன் . பிக் பாஸ் சேரன் தான் ஒரு பெரிய இயக்குநர் என்ற கர்வத்துடன் நடந்து கொண்டார்.அதை சரவணனே ஒரு இடத்தில் கூறியிருப்பார்.

நான் அங்கு சக போட்டியாளர்களால் ஒதுக்கப்பட்டுக் கஷ்டப்பட்டு வாக்குகள் வாங்கினேன். ஆனால் சேரன் என்னிடம் நடந்த ஒரு தவறான சம்பவம் குறித்து நான் கூறிய போது யாருமே எனக்கு ஆதரவாக நீக்கவில்லை. அனைவருமே அங்கு சேரனுக்கு மட்டுமே தான் சப்போர்ட் செய்தனர்.

அதுவும் அங்கு இருந்தவர்கள் சேரன் ஒரு பெரிய இயக்குநர் என்பதால் அவர் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுப்பார் என்று அவருக்கு ஆதரவாக கூறினர். அவர் இயக்குநர் என்பதால் நான் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே என் பக்கம் மாற்றிவிட்டார்.அதனால் பழி அப்படியே என் பக்கம் திருப்பி நான் பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டேன்.

Those horrible 25 minutes with @directorcheran inside #BiggBossTamil3 house, that paved way for my eviction from BB. Will ever single women get justice. Is #Metoo in TN sleeping. @Chinmayi @vijaytelevision @kaajalActress @cineulagam @IndiaToday @meghakaveri @PTTVOnlineNews. pic.twitter.com/dEqu8ftYA4

— Meera Mitun (@meera_mitun)

October 15, 2019