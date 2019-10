பார்வையாளர்களை குப்பை என்று சொன்ன அபிராமி…!!!!

பிக் பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் 16 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர்,

அதில் ஒருவர் அபிராமி.

பிக் பாஸ்

வீட்டில் முதல்நாளே கவின்மேல் காதல்,

அடுத்து பாட்டில் பேபி, முகினுடனான காதல் என பிரச்சினைகளால் சுற்றி வந்தவர் அபிராமி

உள்ளே

அனைவரிடமும் கோபப்படுவதும் கத்துவதுமாக இருந்து வந்த அபிராமி, முகின்மீது காதல் கொண்டபின்னர்

கண்ணீர் சிந்துவதையே முழு நேர வேலையாகக் கொண்டிருந்தார்.

ஆனால் வெளியே வந்த

அவர் எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டு, தான் ஒரு கலகலப்பான பெண் என்பதை அடிக்கடி பதிவு

செய்கிறார், அந்த வகையில் மதுமிதா எழுப்பிய உள்ளாடை சர்ச்சை குறித்து அபிராமி பேசியதாவது,

“நான் உள்ளாடை சர்ச்சையால் மிகுந்த அளவில் பாதிக்கப்பட்டேன், என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம்

பக்கத்தில் பலரும் இதுகுறித்து பேசி என்னை கடுமையான விமர்சித்தனர்.

தமிழ் தமிழ் என்று

சொல்பவர்கள்தான் அப்படி செய்தார்கள், அவர்களை குப்பைபோல் வீசி விட்டேன்” என்று கோபமாக

கூறியுள்ளார்.

அதிர்ச்சிசி பார்வையாளர்களை

நாய் என்று சொன்னது சர்ச்சையானதைப் போல் ரசிகர்களை குப்பை என்று கூறியதும் பெரும் சர்ச்சை

ஆகியுள்ளது.

உங்கள்மேல் இருக்கும்

தவறைப் பார்க்காமல், பார்வையாளர்களை குறை கூறாதீர்கள் என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

