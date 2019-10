பசுக்களை விட பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தேவை: மோடி குறித்து கஸ்தூரியின் டுவீட்

நாகலாந்து தலைநகர் கோஹிமாவில் நடைபெற்ற மிஸ் கோஹிமா அழகுப்போட்டியில் 23 வயது இளம்பெண் Khrienuo Liezietsu என்பவர் பட்டம் வென்றார்.

மிஸ் கோஹிமா பட்டம் வென்ற அவரிடம் போட்டியாளர்கள் ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார். அந்த கேள்வியில் ‘உங்களை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அழைப்பு விடுத்தால் அவரை சந்திக்கும் போது அவரிடம் முதலில் என்ன கேள்வி கேட்பீர்கள்? என்று கேட்கப்பட்டது

இதற்கு பதிலளித்த Khrienuo Liezietsu, தன்னை இந்திய பிரதமரை அழைத்தால் அவரிடம் பசுக்களும் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை விட பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வேன் என்று கூறினார்

இவருடைய இந்த பதிலை கேட்டதும் அரங்கத்தில் பலத்த கரகோஷம் எழுந்தது. இதுகுறித்து காணொளியை நடிகை கஸ்தூரி தனது டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த டுவீட்டுக்கு லைக்ஸ்களும் ரீடுவீட்களும் குவிந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

